FC: Bayern: Nächster Abgang bald fix? Adrian Fein offenbar einig mit Excelsior Rotterdam

Adrian Fein steht vor einem endgültigen Abschied vom FC Bayern. Der Münchner will offenbar einen Neuanfang in den Niederlanden wagen.

Der Mittelfeldspieler steht offenbar vor einem Wechsel in die Niederlande. Wie Sky und das Algemeen Dagblad berichten, ist sich Fein mit dem Eredivisie-Klub Excelsior Rotterdam mündlich einig. Das Probetraining in Rotterdam sei zuvor erfolgreich verlaufen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der gebürtige Münchner Fein versuchte in den vergangenen Jahren, sich über Leihgeschäfte für die Profimannschaft des Rekordmeisters zu empfehlen. Unter anderem lief er für den Hamburger SV, die SpVgg Greuther Fürth und PSV Eindhoven auf. Zuletzt war er an Dynamo Dresden ausgeliehen. Nun also vermutlich der neue Anlauf in den Niederlanden.