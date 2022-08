FC Bayern kauft die Liga kaputt? Von wegen! Dieser Klub schwächt die Bundesliga-Konkurrenz am meisten

Der FC Bayern kauft die Liga kaputt - so lautete in den letzten Jahren zumindest regelmäßig der Vorwurf.

Für die Münchner laufen aktuell „nur“ sieben Spieler auf, die von einem Bundesligisten an die Isar wechselten. Im aktuellen Transferfenster schlossen sich dem FC Bayern sogar ausschließlich Stars aus dem Ausland an, auch Konrad Laimer wird vorerst bei RB Leipzig bleiben .

BVB bedient sich am häufigsten in der Bundesliga

Währenddessen schlug der BVB als größter Konkurrent gleich fünfmal in der Bundesliga zu.

In den vergangenen fünf Jahren waren diese Art Transfers keine Ausnahme bei Borussia Dortmund. 19 (!) Neuzugänge spielten vor dem BVB-Wechsel im deutschen Oberhaus, von denen zwölf weiterhin in Schwarz-Gelb auflaufen.

Nur zwei Wechsel von Leipzig zu Bayern

Da ein möglicher Laimer-Wechsel in den Süden zumindest in dieser Saison aber ausbleibt, haben die Bayern zwei Ex-Leipziger in ihren Reihen. Neben Trainer Julian Nagelsmann wechselten Upamecano und Marcel Sabitzer nach München.