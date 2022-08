Valorant: Auch mit alten PCs die besten Grafikeinstellungen für hohe FPS herausholen

Grafik ist in Valorant zweitrangig – auf die FPS kommt es an! © Riot Games

In Valorant ist die flüssige Bildrate (Frames Per Second) für alle Spieler wichtig. Jeder Schuss zählt, jeder Treffer kann entscheidend sein. Die optimalen Settings im Überblick.

Nicht nur in Valorant gilt: Je mehr Bilder pro Sekunde, desto besser. Gerade in Shootern sollten stets die optimalen Einstellungen vorgenommen werden, um nicht durch unnötige, ruckelnde Zwangspausen in Not zu geraten.