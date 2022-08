FC Barcelona: Startet Supertalent Ansu Fati jetzt endlich durch?

Ansu Fati von San Sebastián nicht zu stoppen

Was dann folgte, war genau die Magie, die man beim jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte von nun wieder häufiger sehen will.

60 Sekunden später war es wieder der Spielmacher, der sich in den Mittelpunkt spielte. Eine abgeblockte Flanke von Raphina legte Fati per Kopf Pedri zurück, und startete für den Doppelpass in den Strafraum durch. Pedris Pass in die Tiefe leitete der Youngster dann im Fallen noch auf Lewandowski weiter, der Ex-Bayern-Star musste nur noch zum 3:1 einschieben.