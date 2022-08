Ex-DTM-Champion Rast fährt für McLaren in der Formel E

Rast fährt auch in der Formel E © AFP/GETTY IMAGES/SID/CHRIS TROTMAN

Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast geht im kommenden Jahr nach seinem Abschied von Audi gleich doppelt als Werksfahrer an den Start. Der 35-Jährige wird 2023 als Stammpilot für McLaren in der Formel E starten. Dies gab das britische Traditions-Unternehmen am Dienstag bekannt.