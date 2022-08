Kevin Trapp vor Frankfurt-Abschied? So viel bietet Manchester United

Zudem wurde ihm trotz der harten Konkurrenz in Person von David de Gea ein Stammplatz in Aussicht gestellt, da der spanische Keeper nur noch bis 2023 gebunden ist und intern als Wackelkandidat gilt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Eintracht Frankfurt will Kevin Trapp nicht gehen lassen

Aber: Wie SPORT1 weiß, hatte die Eintracht am Dienstagmittag (12 Uhr) immer noch kein offizielles Angebot der Red Devils vorliegen. Zudem will ihn die SGE prinzipiell auch nicht gehen lassen.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner „geht davon aus“, dass Trapp den Verein bis zum Ende der Transferperiode am 1. September nicht verlässt. Allerdings sei bis Transferschluss „alles möglich“, sagte der Österreicher am Montagabend beim Sport-Bild-Award in Hamburg.