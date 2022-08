Eishockey, WM: Frauen bereit für WM in Dänemark

Die deutschen Eishockey-Frauen gehen mit viel Selbstvertrauen in die WM in Dänemark (25. August bis 4. September). „Wir sind gut vorbereitet, aber wir müssen am Donnerstag wieder unsere Leistung abrufen, damit wir das Spiel gewinnen können“, sagte Bundestrainer Thomas Schädler vor dem Auftakt (15.30 Uhr/ MagentaSport ) gegen Ungarn in Frederikshavn.

Die DEB-Auswahl, die beide Vorbereitungsspiele in Füssen gegen Ungarn gewann (1:0 und 2:1), ist am Sonntag mit 23 Spielerinnen nach Dänemark gereist. Weitere Gegner in der Gruppe B sind am Samstag Schweden, Tschechien am Montag (beide 15.30 Uhr) sowie die Gastgeberinnen aus Dänemark am Dienstag (19.30 Uhr/alle MagentaSport). Am Dienstag (15.30 Uhr) steht noch die Generalprobe gegen Tschechien auf dem Programm.