Presse in England feiert United-Wende & ten Hag bei Liverpool-Sieg: „Krise, welche Krise?"

Was für eine fulminante Wende für Manchester United - und welch bitterer Ausgang für den FC Liverpool:

England

The Sun: „Nachdem er seinen Spielern in der Vorwoche eine Rakete vor die Nase gesetzt hatte, kam die Antwort. Es ist ein kleiner Schritt für Ten Hag, aber in Anbetracht der ersten beiden Spiele und des Gegners ist es wirklich ein großer Schritt für Manchester United.“