T1 will toxische Fans fernhalten

Lee "Faker" Sang-hyeok ist der berühmteste eSports-Star der Welt. Doch im Augenblick befindet sich der Koreaner in der Krise. Teil 3 der Serie um SKT Faker. © Twitter @lolesports

Vor wenigen Tagen machte der amtierende Split-Champion T1 den Einzug ins große Finale der LCK perfekt. In einem engen Match gegen DAMWON KIA setzte sich der dreimalige Weltmeister knapp mit drei zu zwei gewonnen Karten durch und trifft nun im Summer Split Finale auf GEN.G. Doch auch Abseits des Rifts muss T1 die eine oder andere Schlacht schlagen.

So hat das Unternehmen erst jüngst die Fans dazu aufgerufen, von den eigenen Trainingsstätten sowie Spielern Abstand zu wahren und deren Privatsphäre zu respektieren. Grundsätzlich ist das Unternehmen offen für die Anhänger, lässt diesen großen Einblick in die Welt der Superstars um Lee „Faker“ Sang-hyeok haben, doch scheint es in letzter Zeit vermehrt Troll-Angriffe aus der Community zu geben, online wie offline.