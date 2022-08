US Open: Oscar Otte nach Knie-OP fit & nach Zverev-Absage deutsch Nummer 1 in New York

Nach der Absage von Alexander Zverev wird Oscar Otte bei den US Open als bester deutscher Spieler ins letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gehen.

Oscar Otte ist fit für die US Open. Nach der verletzungsbedingten Absage von Alexander Zverev wird der 29 Jahre alte Kölner als bester deutscher Spieler ins letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres ab dem 29. August in New York gehen.