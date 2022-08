ManUnited vs Liverpool: Was ten Hag über Ronaldo-Verbannung sagt - Alle Stimmen zum Spiel

... über Ronaldo und Maguire: „„Ich habe einen Kader, und den müssen wir auch nutzen. Wir spielen 50 bis 60 Spiele. Von Spiel zu Spiel werden wir sehen, welche Mannschaft wir aufstellen müssen. Also hoffe ich, dass ihre Anwesenheit eine große Stimulation für den Rest sein wird. Ich muss Harry Maguire und Ronaldo nicht erwähnen, sie sind großartige Spieler und sie werden in der Zukunft eine Rolle spielen, auch in der kurzfristigen Zukunft. Es ist immer schwierig sie wegzulassen, aber ich muss Entscheidungen treffen.“

... über das Spiel gegen Liverpool: „Ich wollte einen anderen Ansatz, eine andere Einstellung. Jetzt siehst du, was wir für eine Einstellung auf den Platz bringen können. Es gab Kommunikation, es gab Kampfgeist, es gab eine Mannschaft: Sie kann verdammt guten Fußball spielen. Es ist aber nur der Anfang, wir müssen bescheiden bleiben, wir können viel besser spielen, wenn wir mehr Gelassenheit bewahren. Es geht nicht immer darum, was wir gesagt haben - ich sagte, wir müssen handeln und nicht viel reden. Also sicherstellen, dass wir ein Team sind kämpfen und auch mutig sind.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Im Moment zählt für uns nur eins - das Ergebnis. Das ist das, was heute am meisten weh tut. Das ist nicht die einfachste Situation aller Zeiten. Aber wenn es regnet, muss man auch raus. Ab einem gewissen Moment haben wir das Spiel dann in den Griff bekommen und einen Haufen gutes Zeug auf das Feld gekriegt. Am Ende ist die Uhr zu schnell abgelaufen. Dann ging auch die Kraft verloren. Es war klar, was United tun würde. Sie waren am Anfang aggressiver als wir, ja. Es war das Spiel, das sie spielen wollten. Es war wild, auf und ab. Abgesehen vom letzten Pass oder der Entscheidung haben wir dann so gespielt, wie wir hätten spielen sollen. Wir hatten viele Momente in der Box. Niemand ist glücklich, aber das ist normal. Es ist nicht schön, sich die Tabelle anzusehen.“