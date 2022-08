Pikanter Vorwurf gegen Tyson Fury: "Zeigt, was für ein Mensch er ist"

Der zurückgetretene Tyson Fury ließ es sich nicht nehmen, seine Meinung zum Duell der Beiden rauszuposaunen . „Das war einer der schlechtesten Schwergewichts-Kämpfe, den ich ja gesehen habe. Ich würde beide in einer Nacht fertig machen“, sagte er auf Instagram.

„Tyson Fury ist ein Mensch, der ganz offen gesagt hat, dass er psychische Probleme und Kämpfe hatte. Dann sieht man einen weinenden Mann so groß und stark wie AJ, der über Jahre ein nettes Gesicht aufgesetzt hat und heute Nacht sowas gesagt hat, man hat Risse in seiner Rüstung gesehen“, verteidigte Eddie Hearn.

Eddie Hearn kritisiert Fury-Aussagen

Deswegen kritisierte er auch die Aussagen von Fury: „Wenn man also einen Menschen sieht, der durch diese mentalen Probleme gegangen ist und nun jemanden anstachelt, wenn sie am Boden sind und vernichtet sind, dann zeigt es, was für ein Mann er ist.“