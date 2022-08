WWE-Knall bei RAW! Comeback-Flut unter Triple H erreicht Höhepunkt

Johnny Gargano war bei WWE NXT ein Kronjuwel von Triple H

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Gargano kehrte bei RAW unter Jubel - und großem Aufhorchen in den sozialen Medien - zurück, und wandte sich mit seinem Standardspruch ans Publikum, dass man immer richtig liege, wenn man auf sich selbst wette. Er tue das hiermit, er wolle bei WWE jetzt seine Träume verwirklichen.

Es folgte eine Konfrontation mit Money-in-the-Bank-Sieger Theory, bei NXT Teil von Garganos Gruppierung The Way. Nachdem Theory Gargano vordergründig freundlich, aber leicht abschätzig empfing, verpasste Gargano ihm einen Superkick.

Hinter den Kulissen soll laut Medienberichten außerdem der zu Beginn des Jahres von McMahon gefeuerte „Road Dogg“ Brian Armstrong in einer verantwortlichen Position zurückkehren, Armstrong war Kollege von Levesque in der Hall-of-Fame-Gruppierung D-Generation X. Vergangene Woche war auch eine Beförderung von Michaels bekannt geworden, der den NXT-Kader leitet.

WWE RAW - die weiteren Highlights:

Eingeleitet wurden die Auftritte der Gruppierung von Bayley - die wohl Damage CTRL heißen soll - von einer Konfrontation mit einer legendären Lokalmatadorin am RAW-Schauplatz Toronto: WWE Hall of Famerin Trish Stratus.

- Im Hauptkampf der Show bestritt Hall-of-Fame-Kollege Edge in der kanadischen Heimat ein seltenes TV-Match: Er besiegte Damian Priest von der ehemals von ihm angeführten Gruppierung Judgment Day mit der Salto-Aktion Canadian Destroyer.

Nach dem Kampf attackierten Rhea Ripley und Finn Balor Edge, dessen Gattin Beth Phoenix eilte mit einem Stuhl zu Hilfe und hielt mit ihrer Präsenz Priests Gefährtin Ripley und Balor in Schach, bis diese sich zurückzogen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 22. August 2022:

AJ Styles & Bobby Lashley vs. The Miz & Ciampa - No Contest