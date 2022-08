FC Liverpool & Klopp nach Pleite bei ManUnited bedient - Hoffnung auf schnelle Wende aus Krise

„Im Moment zählt für uns nur eins - das Ergebnis. Das ist das, was heute am meisten weh tut“, sagte Klopp bei Sky . Nach drei Spieltagen wartet Liverpool weiter auf den ersten Sieg und liegt in der Premier League nur auf Rang 16.

„Das ist nicht die einfachste Situation aller Zeiten. Aber wenn es regnet, muss man auch raus“, sagte Klopp weiter. Der Auftritt in Old Trafford sei zwar „kein Katastrophenspiel“ gewesen, gerade zu Beginn sei United aber die aggressivere Mannschaft gewesen.

„Ab einem gewissen Moment haben wir das Spiel dann in den Griff bekommen und einen Haufen gutes Zeug auf das Feld gekriegt. Am Ende ist die Uhr zu schnell abgelaufen. Dann ging auch die Kraft verloren“, sagte Klopp. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Und fügte an: „Es war klar, was United tun würde. Sie waren am Anfang aggressiver als wir, ja. Es war das Spiel, das sie spielen wollten. Es war wild, auf und ab. Abgesehen vom letzten Pass oder der Entscheidung haben wir dann so gespielt, wie wir hätten spielen sollen. Wir hatten viele Momente in der Box. Niemand ist glücklich, aber das ist normal. Es ist nicht schön, sich die Tabelle anzusehen.“