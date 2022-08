Trapp über Bayern: "Werden auch international dominieren"

Droht nun bereits Langeweile an der Spitze? "Ich hoffe nicht", antwortete Trapp, musste aber auch zugeben: "Die Bayern haben meiner Meinung nach sehr gut eingekauft. Sie werden sicher nicht nur in der Liga dominieren, sondern auch international."

Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic genoss nach dem 7:0 beim VfL Bochum den Abend in Hamburg. "Für uns ist es positiv, wir sind gut in die Saison gestartet und wollen so weitermachen", sagte er. Die ersten drei Spiele plus Supercup seien "gut gelaufen, aber wir wissen alle, wie lang die Saison ist", warnte Salihamidzic.