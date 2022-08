Bundesliga: Max Kruse muss Wolfsburg verlassen - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Max Kruse bringt Unruhe in das Team von Niko Kovac. Deswegen muss der 34 Jahre alte Unterschiedsspieler gehen - meint SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

An den ersten drei Spieltagen holte der VfL Wolfsburg zwei Punkte. Schwach und zu wenig.

Davor, das Pokalspiel bei Regionalligist Jena, war auch eine Zitterpartie. Erst in der Nachspielzeit gelang dem hoch dekorierten Werksklub, der im Sommer über 35 Millionen Euro allein an Ablösesummen für neue Spieler zahlte (bei 19 Millionen Einnahmen), der Siegtreffer.

Kruse wurde mit Top-Gehalt zurück gelockt

Nach einer langen Chaos-Saison, in die sie ja noch mit Mark van Bommel und vor allem als Champions League-Teilnehmer gestartet waren, schienen sich die Wolfsburger zu finden, miteinander, als Mannschaft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Max Kruse, 34, den sie im Januar mit einem Top-Gehalt von Union Berlin zurück in die VW-Stadt gelockt hatten, stand in jedem der Spiele in der Startelf und erzielte vier Tore.