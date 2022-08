Premier League: Fehlstart für Klopp perfekt! Liverpool verliert gegen Erzrivale Manchester United

Manchester United hat mit Cristiano Ronaldo als Bankdrücker erstmals seit März 2018 den Erzrivalen FC Liverpool geschlagen und Jürgen Klopp in die Krise gestürzt.

Ten Hag belohnt - Salah-Treffer reicht nicht

„Sie waren zu Beginn aggressiver, dann schießen sie den Ball rein. Ab einem gewissen Moment haben wir das Spiel in den Griff bekommen und das Spiel gespielt, was wir wollten“, erklärte Klopp nach der Partie bei Sky . Nach dem 0:2 habe sich vieles verändert. „Am Ende ist die Uhr zu schnell abgelaufen.“

United, in der vergangenen Saison zweimal von Liverpool gedemütigt (0:5 und 0:4), begann in Old Trafford furios. Anthony Elanga traf den Pfosten (10.), wenig später vollendete Sancho einen starken Angriff mit einer gekonnten Einzelaktion. Das Klopp-Team erholte sich jedoch und drängte bis zur Pause auf den Ausgleich - vergeblich. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)