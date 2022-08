Premier League: Trainingsunfall - Fulham-Star Mitrovic zerstört Autoscheibe von Mitspieler

Dass Fulham in der neuen Saison noch ungeschlagen ist, haben sie vor allem Aleksandar Mitrovic zu verdanken. Der Serbe hat bereits drei Saisontore erzielt und traf auch gegen Brentford kurz vor Abpfiff zum entscheidenden 3:2. Wie zuletzt in einem Interview herauskam, fliegt beim Torschuss-Training allerdings der ein oder andere Ball auch mal über den Zaun. Einer dieser Fehlschüsse erwischte offenbar das Auto von Teamkollege Tom Cairney.

Auch in dem Interview mit TubesSoccerAM erzählte der sichtlich amüsierte Stürmer, dass „der Ball das Fenster zerschlagen hat“ und fügte lachend an: „Ich war so glücklich“. Mitspieler Cairney nahm die Situation mit Humor und auch dessen Bruder verkündete auf Twitter: „Mitrovic, du kannst die Windschutzscheibe meines Bruders jeden Tag kaputtschießen, wenn du weiter so spielst“.