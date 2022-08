Premier League: Ronaldo rasiert! Superstar gegen Liverpool nur auf der Bank - ten Hag wird deutlich

Der 37-Jährige, der mit einem Abschied aus Manchester liebäugeln soll, stand vergangene Woche beim 0:4 gegen den FC Brentford noch in der Startelf, gegen die Reds sitzt der Portugiese auf der Bank. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Ronaldo auf der Bank: Ten Hag mit Klartext

Was ten Hag damit ausdrückt: Mit Ronaldo ist ein kollektives Pressing nicht oder nur schwerer möglich. Mit dieser Meinung steht der neue United-Coach nicht alleine da. „Ronaldo ist kein Pressingmonster“, urteilte auch schon sein Vorgänger Ralf Rangnick.

Auch Kapitän Harry Maguire sitzt gegen die Reds draußen, für ihn spielt Raphael Varane. „Varane ist ein sehr erfahrener Spieler, der alles in seiner Karriere gewonnen hat.“ Darüber hinaus betonte ten Hag, dass er „Beweglichkeit“ in der Viererkette haben will.