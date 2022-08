Golf: Eskalation im Streit um LIV-Tour! Klage wegen PGA-Ausschluss abgewiesen

Doch die aktuellen Summen, die im Zusammenhang mit der LIV Golf Series genannt werden, sind ein anderes Kaliber. So soll US-Superstar Tiger Woods angeblich 100 Millionen Dollar für seine Teilnahme an dem neu geschaffenen Turnierformat angeboten bekommen haben. (NEWS: Alles zum Golf)

Saudi-Tour lockt Stars mit Mega-Summen

Allerdings stießen Summen dieser Größenordnung nicht überall auf taube Ohren. Eine ganze Reihe von Profi-Golfern, die sonst bei der US-Tour an den Start gehen, hatten ihre Teilnahme am LIV-Format zugesagt.

PGA sperrt teils namhafte Stars

Gericht lehnt Klage gegen PGA-Ausschluss ab

Mittlerweile zogen die LIV-Golfer Pat Perez und Carlos Ortiz ihre Beteiligung an der Klage gegen die PGA Tour zurück - so sind noch neun Kläger übrig.

Das LIV-Auftaktturnier in London war mit 25 Millionen Dollar dotiert. So viel Geld gibt es bisher bei keiner PGA-Veranstaltung. Ein Ende des Streits ist damit längst noch nicht in Sicht.

Urteil im Hauptprozess erst 2024

Der viermalige Major-Champion Rory McIlroy hatte vor allem jüngere Golfer für ihre Zusage an der Saudi-Tour kritisiert: „Ich habe es nicht verstanden, warum Spieler in meinem Alter dorthin gegangen sind, denn ich denke, dass meine besten Tage noch vor mir liegen, wie es auch bei ihnen der Fall ist. Deswegen fühlt es sich so an, als ob sie einen einfachen Ausweg genommen haben.“