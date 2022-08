Manchester United will Kevin Trapp! England-Klub darf mit Eintracht-Kapitän verhandeln

Kann die Eintracht Torhüter Trapp ziehen lassen?

Eintracht hat mit Kostic und Hinteregger schon Schlüsselspieler verloren

Verdreht ihm deshalb United den Kopf? Manchester zählt, obwohl die großen Erfolge in den vergangenen Jahren ausblieben, noch immer zu den größten Vereinen der Welt. Trapp sagte zuletzt zwar in einem Gespräch mit Sports Illustrated : „Als ich 2019 bei Eintracht Frankfurt einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe, habe ich es auch getan, weil ich mich in Frankfurt unglaublich wohl fühle.“

Was will Trapp?

Ob er diese Perspektive den Einsätzen in der Königsklasse vorziehen würde? Vor allem mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar will Trapp im Fokus von Nationalcoach Hansi Flick bleiben. Die wilden Tage am Main – sie gehen weiter. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)