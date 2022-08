FCK leiht Paderborns Bormuth aus

„Innerhalb der Saisonvorbereitung hat sich in unserem Team eine andere Innenverteidiger-Konstellation ergeben. Deshalb kam Robin bislang nicht so zum Zuge, wie er es sich erhofft hat. Robin braucht Spielpraxis auf hohem Niveau, die er in Kaiserslautern bekommen wird“, erklärte Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth den Transfer. In der Vita Bormuths stehen bislang 13 Erstliga- und 78 Zweitliga-Einsätze.