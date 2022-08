Robert Lewandowski: Spanische Presse feiert Ex-Bayern-Star - "hebt Barca in den Orbit"

Diesen Lobeshymnen konnte sich Trainer Xavi nur anschließen: „Er hat Führungsqualitäten, er erzählt uns, was er sieht, er ist ein Vorbild, ein spektakulärer Fußballer, ein natürlicher Anführer, ein Spieler der Gegenwart und der Zukunft“, so der Barca-Coach.

Nach einem enttäuschenden 0:0 im ersten La-Liga-Spiel brauchte der 34-Jährige in seiner zweiten Partie für die Blaugrana nur eine Minute, um seinen Premierentreffer für Barcelona zu erzielen. ( Das Spiel im Ticket zum Nachlesen )

Nach einem Konter Barcas trieb der 18-jährige Alejandro Balde den Ball über die linke Seite und passte ihn dann flach in den Strafraum: Lewandowski lief dem Ball entgegen und versenkte ihn nach 44 Sekunden Spielzeit aus kurzer Distanz mit links im kurzen Eck.

Lewandowski widmet Premieren-Tor seinem Vater

Sein Debüt-Tor für die Katalanen gelang ihm ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag, nichtsdestotrotz widmete er diesen besonderen Treffer seinem Vater, der starb als Lewy noch ein Teenager war. ( Bayern gratuliert Lewandowski )

„Das erste Tor, das ich für ein neues Team schieße, geht immer an meinen Vater, der aus dem Himmel zuschaut“, erklärte der Pole nach dem Spiel und zeigte sich „stolz auf sein Team“.

Das erste Spiel sei nicht gut gewesen, nun lerne man sich besser kennen: „Es gibt viele junge Leute, mit denen ich mich schnell auf dem Platz verstehe“, so Lewandowski weiter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Dieser Eindruck beruht auf Gegenseitigkeit, wie Barca-Juwel Pedri (19 Jahre) im spanischen TV erklärte. „Obwohl er 34 ist, wirkt er wie 20. Seine Tore sind verrückt und darüber hinaus arbeitet er auch noch fürs Team, was uns sehr hilft.“

Kein Wunder also, dass Lewandowski auch von der Titelseite der Mundo Deportivo grüßte. Die Sportzeitung sparte nicht mit Lob: „Ein sensationelles Tor, eine klasse Aktion des Polen, 1000 Mal in der Bundesliga gesehen - und das werden wir noch viele weitere Male in der Liga sehen und genießen können.“