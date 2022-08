Strauss Prime League: Unicorns of Love SE Summer Split Champions 2022 - S04 hält zu spät dagegen

Sie krönen sich zum Summer Split Champion 2022: Die Unicorns of Love SE © Strauss Prime League

Im Finale der Strauss Prime League konnten rund 2.000 Fans den Titelgewinn der Unicorns of Love Sexy Edition live verfolgen. Schalke 04 Esports ging nur als zweiter Gewinner aus dem Match hervor.

Die Unicorns of Love Sexy Edition (UOL SE) sind der neue Prime League Champion des Summer Splits 2022. Im Finale in der Arena Berlin dominierten die Unicorns über weite Strecken und holten sich mit einem 3:1 verdient den Meistertitel. Vor rund 2.000 Fans gingen die Gelsenkirchener von Schalke 04 nur als zweiter Sieger von der Bühne.

Strauss Prime League: Finale zwischen S04 und UOL SE

Der Erfolg von Unicorns kommt nicht gerade unerwartet. Schon in der regulären Saison erwiesen sich die Jungs um Daniel „ Scarface “ Aitbelkacem als bestes Team der Liga. Diesen Trend bestätigten sie auch in den Playoffs, als sie im Winner Bracket Finale den Vizemeister SK Gaming Prime mit 3:0 aus dem Rift klatschten.

Im Finale sah zunächst alles nach einer eindeutigen Begegnung aus. UOL SE kam dominant aus den Startlöchern, weshalb nach 28 Minuten und bei einem Stand von 24:3 die erste Map heimgefahren wurde. In Partie zwei pirschte sich S04 langsam an die Leitung heran, die an diesem Tag nötig war, um UOL Einhalt zu gebieten. Doch es reicht noch nicht. Noch. UOL fuhr den zweiten Sieg ein und war nun einen Maperfolg vom Titel entfernt.