Marco Neppe enthüllt: So misst FC Bayern Talent von Neuzugängen

Der FC Bayern hat seinen Kader in diesem Transfersommer signifikant umgebaut.

Im Interview mit dem Kicker erklärte der 36-Jährige nun, auf welche Eigenschaften die Münchner bei einem potentiellen Neuzugang besonders achten. „Mentalität, Resilienz, Kommunikation, Mut und Aktivität fließen in die Bewertung ein und müssen genau angeschaut werden“, erklärte Neppe.

Dann werde der Markt „gescannt, die Netzwerke werden angezapft, Informationen eingeholt, etwa zum Charakter eines Spielers, zu seinem persönlichen Hintergrund“, führte er weiter aus. Auch mögliche Vertragskauseln der Spieler müssen dann in Erfahrung gebracht werden.

Bayern-Direktor: Selbst das Warmmachen wird inspiziert

Er habe dabei „keine Vorliebe für einen bestimmten Spielertyp“, meinte Neppe: „Eigenschaften wie Leidenschaft, Siegeswille, Körpersprache und das Verhalten, wenn es in einem Spiel nicht läuft, interessieren mich sehr.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Es gehe darum, wie viel Einfluss ein Akteur auf das Spiel seiner Mannschaft ausüben könne. Das gehe schon beim Warmmachen los: „Da geht es auch um das Pushen. Ist ein Spieler angespannt oder cool? Welche Energie geht von ihm aus? Was für ein Charakter steckt in ihm?“

So misst Neppe das Talent eines möglichen Neuzugangs

„Spekuliere ich oder bleibe ich in der Kette? Komme ich entgegen? Gehe ich steil? Halte ich Anschluss oder konzentriere ich mich auf die Restverteidigung? Nehme ich den Ball geschlossen an oder drehe ich auf? Wie viel Risiko gehe ich? Dribbling oder Pass? Verlagern oder vertikale Lösung?“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Neppe erklärt: „Es gibt so viele Entscheidungsmomente während eines Spiels. Ein Spieler mit hoher Entscheidungsqualität verfügt über ein greifbares Talent.“

Seit 2014 arbeitet er für die Bayern in der Scouting-Abteilung, in verschiedenen Funktionen. Längst ist er die rechte Hand von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Mit dem er den Kader in diesem Sommer signifikant umbaute.