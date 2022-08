Formel 1: Schumacher-Team sorgt für Überraschung - Giovinazzi kommt zu Haas

Schumacher kündigt an: Diese Stars sind bei "Champions for Charity" dabei

Wie das Team des deutschen Piloten Mick Schumacher am Montag mitteilte, wird der Italiener beim Rennen in Monza (9. September) sowie beim Großen Preis der USA (21. Oktober) als Fahrer für die Trainingssessions am Freitag eingeplant. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)