Michael Cuisance: Ex-Bayern-Flop führt Venezia zum Sieg

Michael Cuisance wurde beim FC Bayern in zweieinhalb Jahren nie glücklich und kehrte im Januar 2022 dem deutschen Rekordmeister den Rücken.

Nach nur dreizehn Partien für die Münchner, in denen dem Franzosen lediglich zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen, wagte der mittlerweile 23-Jährige in Italien einen Neustart.

Nach nur einer Spielzeit im italienischen Oberhaus musste Venezia FC wieder den Gang in die zweite Liga antreten.

In der Serie B kämpfen die Lagunenstädter nun um den direkten Wiederaufstieg. Nach einer 1:2-Pleite zum Saisonauftakt gegen Mitabsteiger CFC Genua fuhren Cuisance und Co. am 2. Spieltag den ersten Sieg ein.