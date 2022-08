Deutschland Tour ohne Kämna und Schachmann

Das Team Bora-hansgrohe tritt bei der Deutschland Tour ab Mittwoch ohne Lennard Kämna (Wedel) und Maximilian Schachmann (Berlin) an.

Das Team Bora-hansgrohe tritt bei der Deutschland Tour ab Mittwoch ohne Lennard Kämna (Wedel) und Maximilian Schachmann (Berlin) an. Beide fehlen gesundheitlich angeschlagen im Aufgebot des deutschen Radrennstalls für das Heimspiel, dagegen sind Vorjahressieger Nils Politt (Köln) und Emanuel Buchmann (Ravensburg) wie geplant dabei.

Das gelte auch für den ebenfalls angeschlagenen Schachmann, der eine bislang "superschwierige Saison" hinter sich habe. "Beide sind ja keine Helfer, bei denen man sagt, wenn sie Flaschen holen, ist es auch gut", so Aldag. Es bringe nichts, "sie ins Feuer zu schmeißen".

Die Deutschland Tour beginnt am Mittwoch mit dem Prolog in Weimar (2,7 km), das fünftägige Event führt nach Stuttgart. Weitere Zielorte sind Meiningen, Marburg und die Bergankunft am Schauinsland bei Freiburg. Der Kurs führt über insgesamt 710 Kilometer und mehr als 11.000 Höhenmeter.