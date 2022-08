Exklusiv bei SPORT1: Magic Arena - zwei Vorschaukarten aus Dominarias Bund

zwei neue, rote Zauber aus Dominarias Bund dürfen wir Euch exklusiv vorstellen © Wizards of the Coast

Das kommende Magic-Set führt Spieler zurück in die Welt von Dominaria. Es wurden bereits einige besondere Karten vorgestellt, auf die wir uns in „Dominarias Bund“ freuen dürfen. Darunter auch ein Reprint von Liliana mit dem Schleier , einer der mächtigsten Planeswalker-Karten, die jemals designt wurden. Damit kehrt diese zum ersten Mal seit 11 Jahren ins Standardformat zurück.

MTG Arena: Flammen des Sieges vorgestellt

Damit dürfte Flammen des Sieges für Constructed-Formate etwas zu langsam sein. Im Limited hingegen ist günstiger Removal immer willkommen. Der Umstand, dass ihr mit der Karte keine Spieler als Ziel wählen könnt, lässt sie am ehesten einen Platz in einem Midrange-Deck finden. Auch Control-Strategien werden hier eventuell einen Platz für den Zauber finden. Am Ende des gegnerischen Zuges lässt sich für zwei Mana sein aktuellster Thread zerstören. Sollte man das Mana übrig haben, um die Bonuskosten zu zahlen, geht man dafür nicht einmal ins Minus.

MTG Arena: Doppeltes Inferno vorgestellt

Bei Doppeltes Inferno kann man sich schon eher vorstellen, dass die Karte ihren Weg in das Standardformat finden kann. Spontanzauber für die Kosten von zwei Mana, welche Doppelschlag gewähren, waren bereits in der Vergangenheit in Aggro- und Midrange-Decks beliebte Optionen. Die Karte kommt zwar nicht an das Powerlevel von Temur-Kampfwut heran, bietet aber dennoch einen spannenden, sekundären Modus.