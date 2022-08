RTL+ überträgt FC-Rückspiel in Ungarn

Das Play-off-Rückspiel in der Conference League zwischen dem FC Fehervar und dem 1. FC Köln wird von RTL+ am Donnerstag ab 19.00 Uhr live übertragen.

Das Play-off-Rückspiel in der Conference League zwischen dem FC Fehervar und dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wird vom Streamingdienst RTL+ am Donnerstag ab 19.00 Uhr live übertragen.

Kommentiert wird die Partie von Cornelius Küpper, Reporter Thomas Wagner führt die Interviews am Spielfeldrand. Die Kölner hatten das Hinspiel am vergangenen Donnerstag in Unterzahl mit 1:2 verloren.