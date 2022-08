FC Bayern mit bestem BL-Start der Historie

Bayern legt besten Start in der Bundesliga-Historie hin © AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat durch den 7:0-Kantersieg am Sonntag beim VfL Bochum mit neun Punkten und 15:1 Toren den besten Saisonstart der Historie nach drei Spieltagen hingelegt.

In der Saison 2012/13 war der FC Bayern ebenfalls auf drei Siege und 12:2 Treffer gekommen, in der Spielzeit 1994/95 wies Borussia Dortmund die identische Bilanz nach drei Partien auf. - Die besten Saisonstarts in der Fußball-Bundesliga nach drei Spieltagen: