Bericht: Zverev sagt Teilnahme an den US Open ab

Davis Cup: Zverev führt Team an

Olympiasieger Alexander Zverev wird nach seiner schweren Knöchelverletzung seine Teilnahme an den US Open (ab 29. August) wohl absagen.

Nach Informationen der Bild -Zeitung will Zverev seine Entscheidung noch am Montag bekannt geben.

Sein Bruder Mischa bestätigte die Meldung auf SID-Anfrage nicht und verwies auf die offiziellen Seiten der ATP und der US Open. Dort fand sich zunächst nichts von einer Absage.

Zverev war im Halbfinale der French Open im Duell mit dem späteren Turniersieger Rafael Nadal am 3. Juni umgeknickt und musste nach dem Riss dreier Außenbänder operiert werden.

„Ich werde natürlich immer noch versuchen, die US Open zu schaffen, obwohl es sehr, sehr knapp wird“, sagte der 25-Jährige am 11. August bei einem Medientermin in Hamburg.