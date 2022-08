FC Bayern: Nagelsmann fordert "talentfreie" Aktionen von Sané nach Gala

Julian Nagelsmann spricht nach der Gala-Vorstellung des FC Bayern in Bochum ein Sonderlob für Leroy Sané aus - und erklärt, wie der deutsche Nationalspieler tickt.

„Er hat sich ein bisschen aus seiner eigenen Krise rausgeholt und eine super Leistung gebracht“, sagte Nagelsmann: „Er ist ein Spieler, der durch seine Art immer ein bisschen polarisiert. Wenn er 100 Prozent Bock hat, ist er einer der besten Spieler in Europa.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Sane hatte mit seinem Treffer in der vierten Minute den Torreigen der Münchner eröffnet, die nach drei Spieltagen ihren eigenen Bundesliga-Startrekord aus der Triple-Saison 2012/13 verbessert haben. Sane, der in den ersten beiden Spielen jeweils von der Bank gekommen war, zeigte in Bochum auch nach seinem Treffer enorme Spielfreude.