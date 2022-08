Eintracht Frankfurt benachteiligt? Krösche und Trapp in Rage!

Krösche tobt nach Schiedsrichter-Entscheidung

Der sonst so besonnen auftretende Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche war nach Abpfiff in Rage: „Es ist klares Abseits. Dietz steht im Sichtfeld von Trapp. Ich weiß nicht, warum du die ganze Szene fünf Minuten überprüfen musst.“

Frankfurt-Keeper Trapp wütet gegen VAR

Was zu seinem Ärger beigetragen haben dürfte: Bereits vor einer Woche gab es beim Auswärtsauftritt in Berlin eine strittige Entscheidung gegen die Hessen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Baumgart kann Eintracht-Ärger nachvollziehen

Krösche polterte: „Da wurde beim zurückgenommenen Elfmeter eine Argumentation gefunden, in der es heißt, dass der Gegner den Spieler zwar berührt hat, diese Berührung dann aber nicht ursächlich für den Sturz war. Was ist das denn für eine Aussage?“

Thomas Kessler, Lizenzspielerleiter des Effzeh, nahm Petersen in Schutz: „Natürlich gilt der Grundsatz: Genauigkeit vor Schnelligkeit. Doch in einem solchen Hexenkessel einem Schiedsrichter so viele Minuten zur Überprüfung aufzubürden und ihn dann noch rauszuschicken, ist heftig. In dieser Situation will keiner mit ihm tauschen.“