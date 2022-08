Rogue gewinnt das Six Berlin Major in Rainbow Six Siege

Anzeige

Nach einer einem Finale mehr als würdigen Partie gewinnt Rogue das Six Berlin Major und ein Preisgeld von insgesamt 200.000 US-Dollar © Ubisoft/Kirill_Vision

Florian Merz

Von nie enden wollenden Fangesängen aufgepeitscht kämpften Rogue & FaZe Meter um Meter um die Krone des Six Berlin Majors. Erst auf der alles entscheidenden fünften Map wurde ein neuer Champion gekrönt, zur Freude aller Beteiligten.

Die Finalpartie des Six Berlin Majors in Rainbow Six Siege entwickelte sich von Minute eins an zu einem eSports-Spektakel, wie es sich jeder Fan nur wünschen konnte. Beide Mannschaften, sowohl FaZe als auch Rogue, agierten durch die Bank weg auf Augenhöhe, lieferten sich eins ums andere äußerst knappe Partien und mussten nach vier gespielten Runden eine Entscheidung auf Karte fünf herbeiführen.

Ein weiter Weg

Schon im Vorfeld zur Partie wurde wild spekuliert, wie viele Maps die Zuschauer:innen zu sehen bekommen. FaZe ging als großer Favorit in das Turnier, bewies aber, nachdem sich die Orga für die Endrunde qualifiziert hatte, dass auch vermeintlich schwächere Teams dazu in der Lage sind, den Titelaspiranten eine Delle in die Krone schlagen zu können. Gegen Furia folgte ein umkämpftes 2:1, während die w7m gefühlt im Handumdrehen aus dem Turnier geworfen wurde.

Rogue beendete die Gruppenphase auf dem zweiten Platz und musste in der ersten K.o.-Runde gegen G2 Esports ran. Für die hiesige Szene eine unangenehme Situation, da aufgrund dieser Ansetzung zwar ein europäisches Team weiterkommen, ein anderes wiederum aus dem Six Berlin Major ausscheiden wird. Mit einem 2:0 löste sich Rogue im Anschluss das Ticket für das Wiedersehen mit XSET.

Das große Finale des Six Berlin Major 2022

Nun also FaZe Clan und Rogue. Zwei der renommiertesten eSports-Organisationen der Gegenwart spielten an diesem Sonntag in Berlin um den Titel, sich als bestes Team in Rainbow Six Siege bezeichnen zu dürfen. Während FaZe in Runde eins loslegte wie die Feuerwehr, versuchten die Spieler von Rogue erst einmal Ruhe in die Partie zu bringen. Im exklusiven SPORT1-Interview sprach Profi Pascal „cryn“ Alouane im Finale „100 Prozent“ geben zu wollen, um den Gegner 3:0 zu überfahren. Ganz so ist es dann aber nicht gekommen.

Während FaZe Map eins für sich entschied, gelang es Rogue im Anschluss auf Villa auszugleichen. Auch auf Skyscraper lagen die Europäer lange in Führung und hätten den Sack „einfach nur zumachen“ müssen, jedoch schaffte es FaZe immer wieder Akzente gegen die Konkurrenz zu setzen und am Ende, in der Overtime, die dritte Map selbst einzutüten. Rogue, nun mit dem Rücken zur Wand, glich einmal mehr aus, woraufhin es auf Clubhouse, eine von Rogues stärksten Karten, zur Entscheidung kam.

Rogue krönt sich zum Six Berlin Major Champion

Hier legte FaZe ordentlich einen Zahn zu und ging dominant mit 2:0 in Führung. Rogue zeigte sich unbeeindruckt und glich ähnlich stark aus. Danach schien es, als wollten sich die Europäer diesen Sieg vor heimischen Publikum nicht mehr nehmen lassen, doch egal welches Team in Führung ging, der Kontrahent kam immer wieder zurück. Am Ende und wie hätte es auch anders sein können, fiel die Entscheidung in der Overtime, in der sich Rogue schlussendlich durchsetzte. Somit darf sich der Sieger ab sofort als bestes Team in Rainbow Six Siege bezeichnen und kassiert zusätzlich ein Preisgeld von insgesamt 200.000 US-Dollar.