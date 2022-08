Portugals Ex-Star Futre erleidet Schlaganfall

Portugal ist in Sorge um seinen früheren Fußball-Topstar Paulo Futre.

Portugal ist in Sorge um seinen früheren Fußball-Topstar Paulo Futre: Der 56 Jahre alte Ex-Nationalspieler hat nach der Beerdigung seiner Mutter einen Schlaganfall erlitten und wird mittlerweile in einem Krankenhaus in Lissabon behandelt.