Ligue 1: PSG-Wahnsinn! Mbappé erzielt historisches Tor - Traumkombination mit Neymar und Messi

Paris Saint-Germain erzielt gegen OSC Lille das zweitschnellste Tor der Ligue-1-Geschichte. Kylian Mbappé vollendet eine Traumkombination, an der auch Neymar und Messi beteiligt sind.

Damit erzielte PSG das zweitschnellste Tor in der Geschichte der Ligue 1. Schneller war nur Michel Rio, der in einem Spiel von Caen und Cannes im Februar 1992 nach 7,9 Sekunden traf - also vor über 30 Jahren.