FC Bayern: "Keine Eier gehabt!" Klartext von Bochum-Profi Zoller - Coman und de Ligt begeistert

Der FC Bayern droht an der Tabellenspitze das nächste Solo hinzulegen. Der Rekordmeister siegte beim VfL Bochum locker mit 7:0 (4:0) und steht nach drei Spieltagen so gut da wie kein Fußball-Bundesligist zuvor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Coman: „Das ist ein großes Plus“

„Wir sind als Mannschaft gut drauf, das hat man in den letzten Spielen schon gesehen. Wir sind bei 100 Prozent aber wissen auch, dass die Saison sehr lang werden wird. Das wir im Sturm so variabel sind, ist ein großes Plus. Wir reden viel miteinander, das klappt auf dem Platz“, erklärte Kingsley Coman bei DAZN nach der Machtdemonstration.

„Wenn du als Verteidiger in der ersten Halbzeit dein Tor machst, willst du trotzdem bis zum Schluss die Null halten. Es war wichtig, bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Das haben wir geschafft. Wir haben viel Druck gemacht und am Ende sieben Mal getroffen“, sagte der Niederländer .

Zoller: „So zerstört wurde ich noch nie“

Wir haben eine neue Truppe, wir sind immer noch in der Findungsphase. Wir wissen noch nicht genau, für was wir stehen im Moment. Teile der Mannschaft wollen das spielen, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat, bei manchen ist das noch nicht so weit, das sieht man auf dem Platz. Wir rennen teilweise rum wie ein wilder Vogelhaufen. Es ist brutal bitter. So zerstört wurde ich noch nie.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)