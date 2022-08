FC Bayern historisch! Das gab es noch nie zuvor in der Bundesliga

Der FC Bayern ist in völlig neuen Dimensionen unterwegs.

Der Rekordmeister fertigte am 3. Spieltag den VfL Bochum mit 7:0 ab - und schrieb somit Bundesliga-Geschichte.

Denn: Mit neun Punkten und einer Tordifferenz von +14 (15:1) stellte das Team von Julian Nagelsmann einen neuen Rekord auf. Noch nie startete ein Team in Deutschlands höchster Spielklasse besser in eine Saison. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gleichzeitig ist der FC Bayern das erste Team, das 15 Tore an den ersten drei Spielen einer Bundesliga-Saison erzielte. Dass davon satte elf Treffer bereits vor dem Pausenpfiff fielen, gab es nach drei Spieltagen ebenfalls noch nie. (NEWS: Wirbel um de Ligts Premierentor)

Es ist derweil schon das sechste Mal, dass die Münchner in den vergangenen zehn Spielzeiten sieben Tore in einem Spiel erzielten. Nur Real Madrid schaffte das im gleichen Zeitraum in den europäischen Topligen öfter - nämlich genau siebenmal.