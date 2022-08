FC Bayern: De Ligt trifft bei Startelf-Debüt in Bochum! Videobeweis bestätigt Tor - darum war es kein Handspiel

Das Tor von Matthijs de Ligt zum zwischenzeitlichen 2:0 beim VfL Bochum wirft bei einigen Fußballfans Fragen auf. Das Tor des Neuzugang war jedoch völlig regelkonform. Die Bayern schreiben in der ersten Hälfte Geschichte.

Nach einem Eckball von Joshua Kimmich schlich sich der Niederländer von seinem Verteidiger weg und köpfte am zweiten Pfosten in Bedrängnis ein.

Die Bochumer mussten somit erneut ein Eckball-Gegentor wie auch in den Spielen zuvor hinnehmen.

De Ligt köpft Hand des Gegners an

Der Treffer des Niederländers warf zunächst aber Fragen auf. In den TV-Bildern sah es zunächst so aus, als würde sich de Ligt bei seinem Kopfball selbst an die Hand köpfen. Das Tor hätte demnach zurückgenommen werden.