Golf: Kieffer feiert ersten Sieg auf der Europa-Tour

Kieffer gewinnt in Prag © AFP/SID/WILLIAM WEST

Maximilian Kieffer hat seinen ersten Titel auf der Europa-Tour geholt. Er stürmte zum Abschluss des Turniers in Prag an die Spitze.

Der Düsseldorfer stürmte zum Abschluss des auf drei Tage verkürzten Turniers in Prag mit einer 66er-Runde von Rang fünf noch an die Spitze und sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 291.660 Euro.