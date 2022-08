Boll-Bezwinger Qiu erstmals Europameister

Qiu, der auch als deutscher Einzel- und Doppelmeister amtiert, verlängerte bei seinem ersten EM-Start im Einzel auf Anhieb die Erfolgsserie von DTTB-Spielern in der Königsdisziplin. Bei den beiden vorherigen EM-Turnieren 2018 in Alicante und 2021 in Warschau hatte Boll seine Einzel-Titel Nummer sieben und acht gewonnen. In den insgesamt acht EM-Einzelwettbewerben seit 2010 vor München hatten siebenmal deutsche Spieler Gold gewonnen.