De Ligt gibt Startelf-Debüt - FCB ohne Musiala in Bochum

Fußball-Rekordmeister Bayern München tritt zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in veränderter Startformation an. Gegen den noch punktlosen VfL Bochum bot Trainer Julian Nagelsmann am 3. Spieltag erstmals den Millionentransfer Matthijs de Ligt von Beginn an in der Abwehr auf. Auch Leroy Sane und Kingsley Coman (nach Sperre) rückten in die erste Elf des FC Bayern.