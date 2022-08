Der FC Bayern gratuliert Robert Lewandowski - nicht allen Fans gefällt das

Der FC Bayern gratuliert seinem ehemaligen Torgaranten Robert Lewandowski zum Geburtstag. Nicht bei allen Fans kommt das gut an.

Auf Twitter postete der deutsche Rekordmeister am Sonntag ein Bild von dem polnischen Angreifer mit dem Champions-League-Pokal und beglückwünschte ihn dabei zu seinem 34. Jubiläum. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eigentlich keine große Sache, der FCB postet zu vielen seiner Ex-Spieler an deren Geburtstagen. Aber Lewandowski ist nach seinem geräuschvollen Abgang immer noch ein Sonderfall, wie auch viele Kommentare unter dem Tweet zeigen.

Lewandowski wartet noch auf erstes Tor in La Liga

Beim FC Barcelona steht Lewandowski bis mindestens 2026 unter Vertrag. Bei seinem Debüt in La Liga war er ohne Tor geblieben, am Sonntag bekommt er am späten Abend gegen Real Sociedad (22 Uhr) die nächste Chance auf seinen ersten Treffer.