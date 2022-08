2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern, 1:3 (1:0)

Der 1. FC Kaiserslautern gewann das Sonntagsspiel gegen SpVgg Greuther Fürth mit 3:1. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. FCK löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

12.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SpVgg schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Tobias Raschl zum 1:0. Ein Tor mehr für den Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 46. Minute erzielte Philipp Hercher das 1:1 für Lautern. Mike Wunderlich versenkte die Kugel zum 2:1 (54.). Kenny Prince Redondo erhöhte den Vorsprung des 1. FC Kaiserslautern nach 79 Minuten auf 3:1. Zum Schluss feierte FCK einen dreifachen Punktgewinn gegen Fürth.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Lautern im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Gäste knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte das Team von Coach Dirk Schuster drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.