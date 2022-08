2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – DSC Arminia Bielefeld, 1:1 (1:1)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 8.395 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Tim Kleindienst war es, der in der dritten Minute zur Stelle war. Bielefeld zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Robin Hack mit dem Ausgleich zurück. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Frank Schmidt setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Stefan Schimmer und Christian Kühlwetter auf den Platz (70.). Mit Janni Serra und Masaya Okugawa nahm Daniel Scherning in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Benjamin Kanuric und Guilherme Ramos. Frederik Jäkel wurde in der 75. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass DSC Arminia Bielefeld die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem 1. FC Heidenheim 1846 nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.