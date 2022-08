Bo Kanda Lita Baehre: Deutscher EM-Held mit Ansage an Superstar

Der extrovertierte deutsche Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre holt EM-Silber - und fällt danach mit einer selbstbewussten Ansage an Superstar Armand Duplantis auf.

„Ich habe am Ende gegen Einen verloren, und das zieht einen runter“, sagte Lita Baehre - dieser Eine war kein Geringerer als Armand Duplantis. Nun plant Lita Baehre mit bemerkenswert selbstbewussten Worten den Angriff auf den Superstar.

Bemerkenswerte Ansage nach EM-Silber

„Er ist kein Übermensch, hat genau so viel Blut wie ich“, sagte Lita Baehre, der mit 5,85 m im Olympiastadion zum größten Erfolg seiner noch jungen Karriere flog : „Dass es noch nicht gereicht hat, motiviert mich zusätzlich.“

Duplantis verbesserte seinen eigenen Meisterschaftsrekord auf 6,06 m - was eine andere Dimension ist, Lita Baehre aber nur noch mehr anstachelt: „Dass es noch nicht gereicht hat, motiviert mich zusätzlich. Ich werde mich jetzt als Vize-Europameister nicht ausruhen.“

Nun ist Duplantis ja nicht irgendwer, sondern der alte und neue Europameister, Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler, der mit 22 Jahren schon so hoch in eigenen Sphären schwebt wie einst Sergej Bubka, die Ikone der Sportart. (So scheffelte Rekordspringer Sergej Bubka ein Mega-Vermögen)