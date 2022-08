Frauen-CL: Quali-Aus nach spätem Gegentor für die Eintracht

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind in der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League gescheitert. Die Mannschaft von Niko Arnautis unterlag im Finale des ersten Mini-Turniers Ajax Amsterdam durch ein spätes Gegentor mit 1:2 (0:1) und verpasste damit den Einzug in die zweite und finale Qualifikationsrunde.

Der deutsche Meister VfL Wolfsburg ist für die am 19. Oktober startende Gruppenphase gesetzt, Vize Bayern München steigt in den Play-offs Mitte September in den Wettbewerb ein. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni 2023 in Eindhoven statt.