Medaille knapp verpasst: Brennauer wird zum Abschluss Vierte

Brennauer hatte im Vorfeld angekündigt, bei den Europameisterschaften ihre letzten Rennen zu bestreiten. In München war sie gleich mehrmals an den Start gegangen und hatte sich auf der Bahn den Titel mit dem Gold-Vierer von Tokio gesichert. Außerdem gewann die Allgäuerin Silber in der Einerverfolgung. Insgesamt sammelte sie 26 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften.