Leichtathleten feiern EM-Ergebnis, heben aber nicht ab Trotz EM-Erfolg: DLV hebt nicht ab

Auch Lückenkemper hat einen Anteil an der Erfolgs-EM © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

Medaillenrausch und Party-Stimmung im Olympiastadion - die deutsche Leichtathletik hat nach dem WM-Debakel ein erstaunliches Comeback gefeiert.

Die Bilanz der Heim-EM fällt beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) entsprechend positiv aus, das historisch schlechte Abschneiden bei der WM in Eugene wird aber weiterhin aufgearbeitet.

"Die Tage in München haben uns gutgetan", sagte Chefbundestrainerin Annett Stein: "Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, wie sie performt und agiert hat." Das "Ziel" bleibe aber, sich "im Weltmaßstab" mit den starken US-Amerikanern und Afrikanern messen zu können. Die WM werde in Ruhe "analysiert", um dann wieder "am Tag X abliefern zu können". Spätestens bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 will der DLV ein "starkes Team" präsentieren.

Deutsche Athleten nach WM noch „öffentlich niedergeknüppelt“

"Wir heben jetzt nicht ab", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing, nachdem man bei der WM "öffentlich niedergeknüppelt" worden war. Entscheidend sei nun, sachlich die "Dinge aufzubereiten" und die "richtigen Schlüsse" zu ziehen.

Nach bisher fünf Goldmedaillen von Sprinterin Gina Lückenkemper, Zehnkämpfer Niklas Kaul und Co. sowie sieben Mal Silber und zwei Bronzemedaillen ging das deutsche Team als Nummer eins im Medaillenspiegel in die abschließenden Wettkämpfe am Sonntagabend.